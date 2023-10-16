كاتب صحفي: القضية الفلسطينية في وجدان الشعب المصري 

أعرب الكاتب الصحفي زكي القاضي عن حزنه الشديد لما يحدث في غزة، قائلا: «قلوبنا مع الشعب الفلسطيني لما يتعرض له من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتي تستهدف تفريغ القضية الفلسطينية من جوهرها ومضمونها»، موضحا أن الشعب المصري كان مدركًا لذلك، وتترجم ذلك في خروج المصريين منذ يوم الجمعة في كل المحافظات الى الأماكن المخصصة للتبرع بالدماء.

القضية الفلسطينية موجودة في وجدان الشعب المصري

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أن الشباب كانوا موجودين في الصدارة، وما حدث بمثابة رسالة للاحتلال الإسرائيلي بأن القضية الفلسطينية موجودة في وجدان الشعب، وأن الأزمة الفلسطينية قضية مصر في المقام الأول والوطن العربي.

تبرعات المصريين رسالة إلى الشعب الفلسطيني

وتابع: «تبرعات المصريين رسالة إلى الشعب الفلسطيني بأن هناك شعبًا عربيًا حيًا يقف بجوارهم في كل متطلباتهم، وندعم فكرة التهدئة والحلول المعلنة بحل الدولتين، وكل المسارات المعلنة من الدولة».