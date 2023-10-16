وكيل الأزهر يحيي صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاعتداء الصهيوني الغاشم

وجه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، خلال فعاليات مؤتمر الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم، الشكر والتحية للشعب الفلسطيني، واستهل كلمته بالإشادة بصمود الأشقاء في قطاع غزة في وجه الاعتداء الصهيوني الغاشم.

وقال «الضويني»، إنَّه لا يخفى على الجميع حرص الأزهر الشريف على تطوير العملية التعليمية وتطوير البنية التحتية لتكون قادرة على مواكبة التقدم التكنولوجي وما يواجهها من تحديات، الأمر الذي يصقل المواهب ويجعل الخريجين مشاركين وفاعلين في المستقبل، لافتا إلى أنَّ التعليم لابد أن يحمل ويعبر عن فكر وطموحات وأهداف أمتنا العربية والإسلامية.

وتابع: «ودليل ذلك هو أن الأزهر متفاعل مع معطيات العصر ، وخدمة الدين والعلم وتزويد مصر والعالم بالعلم والعلماء في ظل صراع الحضارات ومحاولة النيل من الإسلام».

وقال وكيل الأزهر الشريف إنَّ عدد شهادات الاعتماد الخاصة بالمعاهد الأزهرية تجاوزت 1000 شهادة، إذ تمّ اعتماد 64 معهدا بين عامي 2009 و2015، لافتًا إلى أنَ هناك طفرة في التعليم الأزهري، حيث بلغت شهادات الاعتماد أكثر من 1200 شهادة منذ عام 2016 حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك ما يزيد على 100 معهد أزهري قدم أوراقه للحصول على شهادة الجودة والاعتماد.

وأضاف أنَّه تمّ إنشاء 58 مركزا يسع لـ2200 شخص لتدريبهم من قبل منظومة الجودة والتدريب، كما تمّ تدريب 8 آلاف شخص من العاملين بالأزهر بالإضافة إلى تدريب 2044 معلمة في رياض الأطفال في أكثر من 100 دورة تدريبية، وذلك في إطار التعاون بين الأزهر الشريف والهيئة.

من جهته، عبر الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، خلال فعاليات المؤتمر ، عن تقديره العميق للعمل الذي تبذله الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، لما تقوم به من تطوير للمناهج لاستكشاف مهارات الطلاب بمختلف فئاتهم وتحقيق أهدافهم.

ولفت إلى أنَّ جامعة الأزهر تقدم التعليم والدعم للطلاب الوافدين، الأمر الذي أهلها للحصول على الجودة والاعتماد، متابعا: «جامعة الأزهر تهتم بالحصول على الاعتماد الجامعي، والتحديات التي تواجه الجامعة ما بين تأهيل الكليات للاعتماد وتجديد الاعتماد في ظل متغيرات عديدة تؤثر على الجامعة ونعمل على تحويل تلك التحديات إلى فرص للاستفادة منها للتطوير في المؤسسة».

وأشار «الشربيني» إلى أنَّ الجامعة تعمل على إعادة النظر في نسبة الكليات المعتمدة لزيادتها، كما وجه الشكر لمركز التدريب والتخطيط والتطوير لما يقوم به من جهود لضمان جودة التعليم لتحقيق استراتيجية مصر 2030، لخلق روح المنافسة في سبيل الارتقاء بالمنظومة.