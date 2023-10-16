الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدا من نقابة المهن الرياضية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفداً من النقابة العامة للمهن الرياضية برئاسة دكتور فتحي ندا رئيس النقابة، استكمالا للقاءات والاجتماعات التي تعقدها الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

ورحب رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ومستشارها القانوني المستشار محمود فوزي بوفد نقابة المهن الرياضية، ووجه الشكر للنقابة على جهودهم في تنظيم فاعليات لتوعية الشباب بالمشاركة الإيجابية وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للرياضيين، مشيراً إلى أهمية النقابة ودورها كون الرياضة مرتبطة بالشباب الذين يمثلون أمل ومستقبل وعماد الدولة المصرية وأساس قوتها.

ومن جهته، قدم وفد نقابة المهن الرياضية التحية والشكر للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مشيدين بقدرة المرشح الرئاسي على إدارة الدولة المصرية في ظل الظروف والأزمات غير المتوقعة سواء كانت محلية أو إقليمية، مؤكّدين القيام بدورهم التوعوي بعقد عدد من الفاعليات لتوعية المواطنين وبخاصة فئة الشباب بضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، مؤكدين أن المرشح أولى اهتماماً كبيراً بالشباب على مدار الفترة الماضية، فضلاً عن تدشينه عدد من الفاعليات والمؤتمرات بهدف إيجاد قنوات تواصل فعاله مع الشباب، بالإضافة إلى الاستراتيجية التي أطلقتها النقابة عام 2022 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب الرياضيين.