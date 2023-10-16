أماكن معرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة في البحيرة

تواصل منافذ بيع السلع الغذائية عملها لتوفير السلع والمنتجات أمام المواطنين بالأسعار الاقتصادية المخفضة، وتنسق الوحدات المحلية مع مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة لمتابعة الدورية والمستمرة؛ للتأكد من توافر كل السلع، والوقوف على جودة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

أماكن معارض السلع الغذائية في البحيرة

وعن أماكن معارض السلع المخفضة في البحيرة، جاءت في مدينة دمنهور وكفر الدوار وأبو المطامير، وجارٍ افتتاح عدة معارض في مختلف المراكز خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار المنتجات الاستراتيجية ستكون في صالح المواطن حيث ستسهم في تخفيض أسعار السلع واستقرار الأسواق.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أنّ الحكومة المصرية تعمل على قدم وساق لإيجاد الكثير من المبادرات، ومنها معارض بيع السلع والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتوسع بها في الميادين والمحافظات؛ لتوفير السلع الغذائية، مكافحة كافة صور الاحتكار والغلاء.

متابعة لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

جاء افتتاح المعارض تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.