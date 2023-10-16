جمال عوض: التعاون مع الشركاء الدوليين «ضرورة ملحة» في القطاع التأميني

انطلقت منذ قليل فعاليات الملتقى الفني للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، بعنوان «المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي في الوطن العربي»، برعاية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحضور ممثلي الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية فضلاً عن ممثلى وفود 13 دولة عربية.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هذا الملتقى الفني أقيم تكريما للأجيال السابقة التي تستحق أن تنعم بمظلة تأمينية متطورة ومستدامة، وهناك تشابه في التحديات التي تواجه أنظمة التأمينات في مختلف مؤسسات وهيئات التأمين الاجتماعي العربية.

تقديم الخدمات التأمينية بكل سهولة ويسر

وأشار إلى أن كل الدول المشاركة في هذا الحدث تمتلك مزيدا من القدرات لمعالجة تلك التحديات السابقة وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات في المجال التأميني، مؤكدا أن الفترات السابقة، شهدت العديد من قصص النجاحات المثمرة من تجارب الدول الشقيقة فضلاً عن التجربة المصرية في إصلاح نظم التأمين الاجتماعي، وفي مجال التحول الرقمي والتي ارتكزت على منظومة مميكنة من أجل تقديم الخدمات التأمينية بكل سهولة ويُسر.

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد عزمان، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، إن هذا الإصلاح لن يأتي إلا من خلال تحقيق الإلهام من كل الدول، والاستفادة القصوى من تلك الفاعلية.

تحقيق النمو في أنظمة التأمينات

وأكد أن المشاركة في هذا الحدث جاءت تحقيقا للنمو في أنظمة التأمين الاجتماعي على المستوى العالمي، موضحا أن هناك عدة تحولات كبرى تؤكد على وجود فجوة كبيرة للعاملين في المستقبل.

وأشار تقرير منظمة العمل إلى أن نسبة المهاجرين صارت تمثل 67%، وأرتفع في قطر ليصبح 95 %، وباستمرار التقدم الهائل في الشرق الأوسط كان لزاما خلق نظام تأمين لحماية العاطلين مثلما حدث في بعض الدول.