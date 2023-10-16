سقوط أمطار على أماكن متفرقة بمدينة المنصورة

شهدت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة في المدينة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، إذ أنه من أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة، إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وبلغت درجة الحرارة المئوية في محافظة الدقهلية الكبرى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

توقعات هيئة الأرصاد الى طقس اليوم

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها تفاصيل حالة طقس اليوم الإثنين متوقعة أن يسود البلاد طقسا مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.