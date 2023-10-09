طلاب «ملاحة بني سويف» يختتمون تدريبهم الصيفي في هيئة الأرصاد الجوية

اختتم طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور أسامه شلبية عميد الكلية، تدريبهم الصيفي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الارتقاء بمستوى المهارات العلمية للطلاب

وأشار الدكتور منصور حسن، أن الجامعة حريصة علي الارتقاء بمستوي المهارات العملية للطلاب وربط المناهج الدراسية بالواقع العملي من خلال التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات المختصة بمجال دراستهم، لتأهيلهم لسوق العمل.

محاضرات وتدريب عملي

وأضاف رئيس الجامعة، أن التدريب ضم عدد من المحاضرات عن الأرصاد الجوية وطرق الرصد التي تتم من خلال هيئة الأرصاد الجوية وتضم 47 محطة علي مستوي الجمهورية، ودورة البيانات المناخية، وطرق تجميعها وكيفية الاستفادة منها في العمران والمشروعات القومية وغيرها، وكذلك برمجيات الحاسب للأرصاد الجوية، واتصالات الحاسب الآلي في خدمات الأرصاد، ومنها تناول كل ما يخص تجميع المعلومات سواء الاستقبال والإرسال والتحليل وعمليات النسخ الاحتياطية في السيرڤرات الخاصة بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.