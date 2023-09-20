بشرى سارة من هيئة الأرصاد الجوية: هلت نسمات الخريف والطقس معتدل

أخذت درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي منذ عدة أيام، وذلك بالمزامنة مع اقتراب دخول فصل الخريف لهذا العام 2023، الذي ستبدأ أولى أيامه الجمعة المقبل الموافق 23 من سبتمبر الجاري.

هيئة الأرصاد: أجواء خريفية ممتعة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن البلاد تتعرض الآن لأجواء خريفية ممتعة على شمال البلاد، مع نسيم خفيف يعمل على تلطيف الأجواء، بالإضافة إلى حدوث انخفاض في نسب الرطوبة، يؤدي إلى تقليل الإحساس بحرارة الطقس.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 الصغرى 26 درجة مئوية.