‎هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا: الأمطار مستمرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء، مشيرة إلى أن البلاد تشهد طقسًا غائمًا على معظم أنحاء الجمهورية، نتيجة استمرار الغطاء السحابي على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار الأجواء الخريفية على جميع أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، إلى أن الطقس غدًا الثلاثاء، سيكون مائلًا للحرارة على القاهرة جنوب الوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ومدن القناة وخليج السويس، حارًا على جنوب البلاد.

أماكن سقوط الأمطار غدا

ومن المتوقع أن تشهد كلا من محافظات المطلة على البحر المتوسط والبحر الأمطار، سقوط أمطار في طقس الغد، وتمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة وشمال الصعيد، والصحراء الغربية للبلاد، ولكنها ستظل أمطارًا خفيفة وغير مؤثرة بنسبة 30%، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على السواحل الغربية للبلاد ووسط سيناء وجنوب الصعيد، وذلك وفقا للصور الصادرة عن الأقمار الصناعية.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء : العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 الصغرى 27 درجة مئوية.