فرش مجمع الخدمات الحكومية في إسنا تمهيدا لتشغيله ضمن «حياة كريمة»

تفقد اللواء هشام السعدي، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أعمال فرش وتجهيز الأثاث الإداري بمجمع الخدمات الحكومية، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقريتي النمسا والنجوع، تمهيدًا لدخوله الخدمة والبدء في التشغيل لتقديم الخدمات بشكل أفضل ومتكامل للمواطنين.

أكبر مشروع قومي اجتماعي

وأوضح «السعدي»، أن أعمال التجهيزات بجميع المجمعات الخدمية تجري على قدمًا وساق دون توقف مع بعضها، مشيرًا إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تعد أكبر مشروع قومي اجتماعي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن.

أعمال فرش المجمعات

يذكر أن أعمال الفرش بالمجمعات، تضمنت مكاتب للمركز التكنولوجي، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية والوحدة المحلية، والمجلس المحلي، ووحدة للتضامن الاجتماعي؛ فضلا عن تجهيزات صالة الانتظار الخاصة بالمواطنين بالأثاث اللازم وذلك طبقا لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي.

تطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية

يأتي ذلك إطار المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة»، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.