أماكن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في محافظة الأقصر

انطلقت مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة الأقصر، من خلال عدة منافذ متنقلة للبيع، عبارة عن سيارات نصف نقل محملة بالسلع، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، التي يجرى تنفيذها في إطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على خفض أسعار السلع، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

أماكن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

وأوضح الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن أماكن المبادرة موجودة في منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة، هايبر مصطفى كامل، ومنفذ بيع السلع الغذائية أمام محطة سكك حديد الأقصر، وعدد من السلاسل التجارية بالقطاع الخاص ذات العلامات التجارية المعروفة، لافتا إلى أنه يجرى عرض السلع الغذائية بتخفيضات تتراوح بين 15 و25%.

وأشار «صلاح» إلى أن المرحلة الأولى للمبادرة تشمل 7 مجموعات سلعية أساسية، هي السكر والأرز والفول والعدس والجبن والمكرونة وزيت الطعام؛ إذ يباع السكر بسعر 20 جنيهًا للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية، و27 جنيهًا للكيلو بالسلاسل التجارية، والزيت العبوة اللتر بين 40 و45 جنيها، مؤكدا أن المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على مواجهة ارتفاع الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الغذائية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة.

تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية

وأكد وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه سيجرى تشديد إحكام الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية المعروضة، والتأكد من صلاحيتها، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، ومتابعة تطبيق المبادرة بمختلف مدن المحافظة، وجارٍ المتابعة اليومية والمستمرة.

وتابع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وبرفقته الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، ومدير عام التجارة الداخلية ومفتشي المديرية، بدء تطبيق مبادرة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية الأساسية بنسب تتراوح من 15 إلى 25%.