قطع المياه عن 3 مناطق شرق الأقصر بسبب عطل طارئ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، انقطاع المياه بمناطق البغدادي، ونجع الوحدة، ومنشية النوبة شرق الأقصر، وذلك بسبب عطل طارئ بخط مياه 8 بوصة بمرشح مياه الزهراء، وتُجرى حالياً عمليات الإصلاح.

تدبير احتياجات الأهالي من المياه

وأهابت شركة مياه الشرب بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه، كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب يمكن طلبها عن طريق غرفة عمليات الخط الساخن 125، وكذلك الاتصال على الأرقام التالية في حالة الطوارئ:

- 0952282406

- 0952284116

- 01147999752

تطهير شبكات الصرف الصحي

يشار إلى أن فريق التطهير بإدارة الأقصر، نفذ أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بامتداد شارع التلفزيون بإشراف الأستاذ أبو النجا عرابى مدير إدارة الأقصر وذلك لحل مشكلة إنسداد الصرف الصحى بمنطقة شعيب.

فيما اجتمع العميد مهندس سالم أحمد السيد، بالكميائيين مسؤولى قطاع المعامل وجودة المياه، أن جودة مياه الشرب تمثل أهمية قصوى للشركة وأهمية متابعة تحاليل عينات المياه لتكون مطابقة للمواصفات المعمول بها، كما أكد على متابعة معامل الصرف الصحي للحصول على صرف صحى آمن وذلك فى إطار رؤية ورسالة ودور الشركة للفترة القادمة خاصة أن الشركة فى صدد إستلام وتشغيل عدد من المشاريع القومية الهامة بالمحافظة.