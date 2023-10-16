65 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر.. تقل 1500 سائح

شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم الاثنين، تحليق 65 رحلة بالون طائر تقل 1500 سائح من مختلف الجنسيات، وفقا لما ذكره أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

وأوضح «الطيب»، أن البالون الطائر يشهد تلك الأيام رواجا سياحيا تزامنا مع بداية الموسم السياحي الشتوي؛ للاستمتاع بمشاهدة المعالم الأثرية الموجودة في البرين الغربي والشرقي ولحظة شروق الشمس أيضًا.

البالون الطائر مصنف ضمن سياحة المغامرات

وأضاف ممثل اتحاد شركات البالون الطائر، أن البالون الطائر مصنف ضمن سياحة المغامرات، التي يفضلها السائحون لما تغذيه فيهم من روح المغامرة والإثارة، فالبالون يحلق وفق اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة، فيقلع من مكان محدد وهو المطار ويهبط في مكان مختلف حسب اتجاهات الرياح.

البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا وتتفرد به المدينة على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.