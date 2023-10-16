الانتخابات البولندية.. الأغلبية المشتركة من نصيب أحزاب المعارضة

تواجه الانتخابات البولندية فترة من عدم اليقين السياسي، بعد أن صوّت البولنديون بأعداد كبيرة في انتخابات بدا أنَّ أحزاب المعارضة حصلت فيها على أغلبية مشتركة، لكن الحزب القومي الحاكم المحافظ فاز بأصوات أكثر من أي حزب واحد وقال إنَّه سيحاول الحفاظ على الحكم، بحسب ما ذكرته شبكة «تايم».

الانتخابات البولندية

ولم يتمّ الإبلاغ عن النتائج النهائية للانتخابات البولندية من قبل لجنة الانتخابات بالولاية، لكن وكالة الاقتراع «إبسوس» أصدرَت ما يسمى باستطلاع الرأي المتأخر صباح الاثنين، والذي يجمع بين نتائج استطلاع يوم الاقتراع الذي أجري خلال انتخابات الأحد وفرز 50% من الأصوات.

وفى سياق الانتخابات البولندية، أظهرت النتائج أن حزب القانون والعدالة القومي الحاكم حاصل على 36.6% من الأصوات المدلى بها، والتحالف المدني المعارض بقيادة دونالد تاسك 31%، وتحالف الطريق الثالث الوسطي 13.5%، وحزب اليسار 8.6%، واليمين المتطرف الاتحاد 6.4%.

ومن أجل تمرير الحكومة للقوانين، تحتاج إلى 231 مقعدًا على الأقل في مجلس النواب المكون من 460 مقعدًا مجلس النواب.

حزب القانون والعدالة

ووفقًا لـ«إيبسوس»، يبدو أن حزب القانون والعدالة الحاكم بزعامة ياروسلاف كاتشينسكي قد حصل على 198 مقعدًا، وهو انخفاض حاد عن الأغلبية الضئيلة الحالية التي شغلها على مدى السنوات الثماني الماضية، حتى مع حزب الاتحاد اليميني المتطرف، لن يكون لديه أغلبية.

ومع ذلك، قال مدير حملة الحزب، يواكيم برودزينسكي، صباح الاثنين في مقابلة مع إذاعة «RMF FM»، إن حزبه فاز وسيحاول بناء حكومة بقيادة رئيس الوزراء ماتيوز مورافيكي. أظهر استطلاع يوم الاقتراع أن 248 مقعدًا، أي أغلبية في البرلمان، تذهب إلى التحالف المدني والطريق الثالث واليسار معًا.

وقالت مفوضية الانتخابات إنها تتوقع الإبلاغ عن النتيجة النهائية بحلول وقت مبكر من يوم الثلاثاء.