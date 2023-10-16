مدرسة الدخيلة صرح تعليمي جديد بالإسكندرية.. الأكبر في المحافظة وتضم 70 فصلا

ملف التعليم أحد أهم الملفات التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، وحظت محافظة الإسكندرية بنصيب كبير من إنشاء المدارس، حيث تم إنشاء عدد من المدارس الجديدة بلغ عدد الفصول بها 600 فصل، بينها مدرسة الدخيلة الجديدة، والتي تم الانتهاء من الإنشاءات بها وسيتم افتتاحها نهاية شهر أكتوبر الحالي، ويبدأ العمل بها رسميًا في نوفمبر 2023.

أكبر مدرسة بالإسكندرية

من جانبه قال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مدرسة الدخيلة الجديدة تعد أهم وأكبر مدرسة على مستوى الإسكندرية، مضيفًا أن عدد فصولها يصل إلى 70 فصلًا، والمدرسة تحتوي على 100 وحدة حمام للطلبة بالإضافة إلى فناء كبير، وهي واحدة من أهم إنجازات الدولة في عهد الرئيس السيسي، ليصبح عدد الفصول المضافة حديثًا 600 فصل لتخفيف الكثافات واستيعاب طلبات التقديم الجديدة.

افتتاح مدرسة الدخيلة نهاية أكتوبر

وأضاف بسيوني محمد، مدير عام إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، أن مدرسة الدخيلة الجديدة بالعجمي، صرح عملاق ومن أهم إنجازات الدولة بغرب الإسكندرية نظرًا لسعتها، حيث تساهم المدرسة في تخفف الكثافات بالمدارس المحيطة بها وسيتم افتتاحها نهاية أكتوبر، وستنضم للعمل بداية شهر نوفمبر القادم كمدرسة رسمية لغات وتسع المدرسة ما يقرب من 3500 إلى 4000 طالب.