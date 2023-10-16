محمود مسلم: الإعلام كشف المحاولات الإسرائيلية لإخفاء حقيقة ما يحدث في غزة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الإعلام لعب دور مهما في دعم القضية الفلسطينية وكشف الحقائق التي عمل الجانب الإسرائيلي على تزييفها ونشرها للعالم، مؤكدًا أن الإعلام نجح في إجبار البيت الأبيض على أن يتراجع عن تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن، التي هاجمت الفلسطينيين بجانب تراجع الاتحاد الأوروبي عن تعليق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وإعادتها مرة أخرى.

الاهتمام ببناء الإنسان أصبح ركيزة أساسية للتطوير

وأكد «مسلم»، خلال المؤتمر السنوي الثاني للدراسات العليا والعلوم الإنسانية، المنعقد بجامعة بنها، بحضور الدكتور طارق شوقي مستشار الجامعة الأمريكية ووزير التعليم السابق، خلال كلمته عن تطور الإعلام في ظل الثورة التكنولوجية، أن الاهتمام ببناء الإنسان أصبح ركيزة أساسية للتطوير والتنمية المستدامة وخاصة في مصر، وخير مثال هو مبادرة حياة كريمة التي تعد الأهم في مصر علي مدار السنوات الأخيرة.

الإعلام ظهرت أهميته في مواكبة التطور التكنولوجي

وأشار رئيس لجنة الإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إلى أن دور الإعلام ظهرت أهميته في مواكبة التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، إذ ساهم في تطوير الإعلام ورؤية استخدام هذا التطور في تنمية المجتمعات وليس البحث عن المجالات التي ستتأثر به، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي لا يشمل العلوم التطبيقية فقط، بل امتد أيضا ليشمل العلوم الإنسانية، وأصبح العالم أمام تحدٍ لتطويع الذكاء الاصطناعي في تنمية المجتمعات وتطويرها.

وأضاف: «نحن أمام جيل يرى العالم في إطار البث الحي ويتفاعل معه، ولا يطلع على الأخبار في الصحف الورقية والوسائل التقليدية، إذ أن هناك طفرة كبيرة في تطوير المحتوي، من خلال التوجه لتطوير الرسالة الإعلامية بما يتناسب مع إمكانيات الذكاء الاصطناعي».

وتوقع «مسلم»، أنه على المدى البعيد ستكون هناك طفرة أكبر بحلول عام 2030 بشكل غير متوقع، وهو ما يضعنا أمام تحديات تحسين المهارات وتطوير الرسائل وخاصة في متابعة وسائل التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلي أداة إعلامية تفاعلية وليست كما كانت مجرد أرشيف إلكتروني.