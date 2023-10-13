محمود مسلم: مصر قدمت الدماء دعما للقضية الفلسطينية ولن تقبل المزايدة

وجه الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، التحية لقناة «القاهرة الإخبارية» ولمراسلها في القدس، وتضمانه مع مراسلها الذي جرى استهدافه على الهواء مباشرة، لافتا إلى أن «القاهرة الإخبارية» تقدم تغطية مهنية تتناول وضع الاحتلال الاسرائيلي بلهجة مصرية معبرة عن السياسة المصرية والتضامن مع أهل غزة.

أوضح «مسلم» خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسية» مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن رسائل الرئيس السيسي، أمس، كانت قوية وفي مناسبة مهمة، وهي تخرج الكليات العكسرية وتكريم الدول العربية التي شاركت في حرب أكتوبر، بما يعني أننا نعيد فكرة التضامن العربي والقوة العربية من جديد، مشيرا إلى أن دور مصر لا يقبل المزايدة، فقد قدمت الدماء على مر التاريخ، من أجل القضية الفلسطينية.

أشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الوطن» إلى أن لدينا 9 ملايين ضيف من العرب مرحب بهم في مصر، ولا يشعرون بأنهم خارج بلدهم، لكن الأمر مختلف مع أهل غزة، فقدومهم إلى مصر يعني تصفية القضية الفلسطينية، وهو هدف الغرب وإسرائيل، بترحيلهم إلى مصر والأردن، مؤكدا أن مصر ترحب بأهل فلسطين، لكن ليس على حساب القضية، وهم أنفسهم يدركون ذلك جيدا.