محمود مسلم: الإعلام الغربي ينفذ الأجندة الأمريكية ويتبنى طرحا منافيا للواقع

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن تحقيق «بي بي سي» مع صحفيين بالمؤسسة أبدوا تعاطفهم مع القضية الفلسطينية يؤكد أن ما قيل بشأن امتلاك الإعلام الغربي الحرية والحقيقة دائما أكذوبة كبيرة، وهو ما ظهر في عام 2013، فقد ارتكبت كبريات الصحف والقنوات الأجنبية أخطاءً تصل إلى حد الجرائم المهنية، وما حدث من «بي بي سي» استمرار للنهج ذاته.

وأضاف «مسلم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، أنّ الإعلام الغربي يتبع الأجندة الأمريكية الواضحة والفجة والمتحيزة للاحتلال الإسرائيلي، مواصلا: «الغرب باع قيم الحرية وحقوق الإنسان طوال العقود الماضية، وما ثبت أنه لا توجد حرية، فكل صحيفة أو قناة أو إصدار لديها أجندة واضحة تعبر عنها بسذاجة».

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»: «رئيس أكبر دولة زعم أن الفلسطينيين قطعوا رؤوس الأطفال الإسرائيليين ثم اعتذر البيت الأبيض، وهو نفس السيناريو الذي حدث مع العراق من قبل، عندما زعمت تقارير بأن العراق به أسلحة نووية وبعد القضاء على الدولة العراقية تم نفي ذلك».

التصرفات في المؤسسات الدولية ليست فردية على الإطلاق

وشدد مسلم على أن التصرفات في المؤسسات الدولية ليست فردية على الإطلاق، ولكن التعنت والانحياز واضح ويمكن لغير المبصر أن يراه، وبالتالي، فنحن أمام معضلة كبيرة، ودور نقابة الصحفيين المصريين فضح هذا الأمر والدفاع عن الصحفيين الذين يتعرضون لانتهاكات واضحة وصريحة ولا أحد يتحدث عنهم.

مهنية قناة القاهرة الإخبارية

وأشار إلى أن مراسلي قناة القاهرة الإخبارية تعرضوا لاعتداءات من قوات الاحتلال في فلسطين من جانب الاحتلال الإسرائيلي، لكنها صامدة بإصرارها على التغطية رغم كل ما يحدث مع مراسليها: «هذا هو الإعلام المصري، قناة القاهرة الإخبارية تخاطب العالم بمهنية ويتعرض مراسلوها لأقصى درجات التعنت وأصدرت القناة بيانا حملت فيه الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية، والقناة لديها أكواد تستخدمها في تغطيتها وما زالت تتحدث عن الاحتلال ولا تصفه بمصطلحات أخرى مثل قنوات أخرى، وهو موقف مصر الذي يعتبر أشرف وأوضح المواقف في القضية الفلسطينية».