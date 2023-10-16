«الشباب والرياضة» تطلق فعاليات مبادرة «أقدر أشارك» في الغربية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، فعاليات مبادرة «أقدر أشارك» بمركز شباب شبرا قاص بمحافظة الغربية، وذلك ضمن محاور المؤتمر الوطني الثاني للنشء.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع كل من بلغ عمره 18 عاما على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتعريفهم بحقوقهم الانتخابية وواجبتهم الاجتماعية، من خلال الحث على المشاركة المجتمعية والسياسية لأهمية دورهم في المجتمع.

مناقشة القضايا المجتمعية المتعلقة بالنشء

يأتي ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للنشء والذي يتم تنفيذه على مستوى 27 محافظة بمشاركة 2500 مشارك بكل محافظة؛ بهدف مناقشة القضايا المجتمعية المختلفة المتعلقة بالنشء والأسرة واشراك النشء في وضع حلول وتوصيات لهذه القضايا، بالإضافة إلى مناقشة محاور رؤية مصر 2023 وانجازات الدولة المصرية وعلاقة الفرد بالمجتمع ودور النشء في الأسرة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، دشنت الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار «شارك الكلمة كلمتك»، في إطار الحملة القومية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، وذلك مساء اليوم، بالمركز الاوليمبي بالمعادي.