تدشين مبادرة «انزل شارك مصر الأهم» للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية اجتمع اليوم بحضور رؤساء الاتحادات الإقليمية بالمحافظات ورؤساء الاتحادات النوعية المركزية.

وأكد عبدالقوي، في بيان له، أن جميع الحضور ناشدوا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه من إنجازات واستكمال المشوار لبناء الجمهورية الجديدة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري في مستقبل أفضل في مختلف المجالات من أجل بناء دولة قوية تلبي احتياجات شعبها.

مبادرة «انزل شارك مصر الأهم»

وأوضح أنه اتفق الحضور على تدشين مبادرة (انزل شارك مصر الأهم) لرفع الوعي بأهمية مشاركة المواطن في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأن ذلك واجب وطني وحق دستوري والتأكيد على الظروف الحالية التي تمر بها الدولة المصرية والمتغيرات العالمية والرد على الشائعات والأكاذيب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار التي تتمتع به الدولة المصرية وتتضمن خطة عمل المبادرة :

- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات بجميع محافظات مصر للتوعية والحث على أهمية المشاركة في الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية من أجل دعم الاستقرار والأمن.

- شرح اختصاصات ومهام رئيس الجمهورية والتي نص عليها الدستور .

- تقديم المعلومات عن الجداول والمقرات الانتخابية وتقديم التسهيلات للمواطنين وخاصة كبار السن وذوى الإعاقة لتمكينهم من الوصول إلى اللجان الانتخابية.