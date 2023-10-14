«الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف لجميع المؤهلات.. لا يُشترط خبرة

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، التابعة لوزارة الشباب والرياضة (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم المفتوح للتوظيف في أحد الشركات، والتي توفر عددًا من الوظائف الشاغرة بخبرة ودون، ولجميع المؤهلات.

11 وظيفة شاغرة

وذكرت «الشباب والرياضة» عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إن الشركة تطلب للتعين مجموعة من الوظائف الخالية، وهي كالتالي:

مديرين اقسام.

كاشير.

خلف الكاشير.

منسقين ممرات.

مساعد بقال.

جزار تشفية لحوم.

جزار أفرنجي.

جزار مصنعات.

أفراد أمن.

معدين طلبات.

دليفري.

الحقوق والمميزات

يحصل المتعينين بأحد هذه الوظائف على مجموعة المميزت التالية:

- تأمين طبي واجتماعي.

- فرص للترقي.

- إجازات سنوية.

الشروط

ويشترط لشغل أحد هذه الوظائف أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:

.التفرغ التام.

- جميع المؤهلات.

- خبرة وبدون.

وللتقديم على يمكنك ملء الاستمارة التالية من هنـــــا، والحضور مباشرة يوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2023 من الساعة الـ 10 صباحًا، وحتى الساعة 3 مساءً بمركز شباب بيجام - القليوبية.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة طلب المزيد من الوظائف يمكنك يرجى زيارة منصة توظيف مصر من هنــــا.