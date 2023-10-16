«التعليم»: بدء إجراءات التعاقد مع الفائزين في مسابقة الـ30 ألف معلم

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الإدارات التعليمية بدأ فرز ومراجعة الأوراق المطلوبة ومصوغات التعيين، للناجحين في مسابقة الـ 30 ألف معلم الدفعة الأولى، بعد إعلان النتيجة بالمديريات التعليمية، وذلك استعدادًا لتعينهم.

استيفاء كافة الأوراق

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنه لن يتم التعاقد قبل الانتهاء من تسليم جميع الأوراق المطلوبة، وفى حالة عدم اكتمالها يتم مطالبة المعلم باستيفاء كافة الأوراق والبيانات المطلوبة للتعاقد، بالإضافة إلي تسليم شهادة اجتياز الاختبار البدني مستند أساسي للتعاقد مع المعلمين الجدد.

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من مراجعة الأوراق المطلوب، تبدأ الإدارات التعليمية إجراءات التعاقد وتسكينهم وتوزيعهم في المدارس، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من التعاقد معهم في نهاية أكتوبر الحالي.