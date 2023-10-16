تحصين 28 ألف رأس أغنام وماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة في كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة، شنت عددا من القوافل البيطرية في شتي ربوع مراكز ومدن كفر الشيخ، والتي أسفرت عن تحصين 28 ألف رأس أغنام وماعز، وذلك ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وذلك بهدف الحفاظ علي الثروة الحيوانية، وتنميتها بشكل كبير.

تجريع 28 ألف رأس أغنام في كفر الشيخ

وأكد الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم الإثنين، إن حملات تحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، مستمرة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حيث تم تحصين عدد 28 ألف رأس أغنام وماعز، وسط متابعة من غرفة العمليات بالمديرية والإدارات البيطرية في المحافظة.

تقديم الدعم الإرشادي لمربي الماشية

وأوضح أن محافظ كفر الشيخ، ووجه بتكثيف الحملات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية وتقديم الدعم الإرشادي لمربى الماشية، لافتاً أن تعداد الثروة الحيوانية في المحافظة، قد بلغت نحو 212 ألف رأس ماشية، من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، والتي توفر الكثير من اللحوم والألبان للمواطنين.