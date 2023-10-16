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«التعليم»: باركود على الكتب الدراسية المطورة للدخول للمحتوى الرقمي

كتب:

أميرة فكري
03:48 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أكّد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ هناك باركود موجود على الكتب الورقية المطورة والحديثة للصفوف في المرحلة الابتدائية يستطيع الطالب الدخول من خلال الباركود لتصفح المحتوى الرقمي على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

مواد تعليمية وتدريبية

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة  التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسي 2023-2024، والتي يمكن للطلاب تحميلها مجاناً عبر موقع الوزارة الالكتروني.

جاء ذلك في إطار حزمة الإجراءات التي وجه بها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على تحقيق أقصى معدلات التحصيل الدراسي.

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