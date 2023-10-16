مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لـ«العصا البيضاء»

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر بقطاع المكتبات، احتفالية اليوم العالمي للعصا البيضاء، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الخميس المقبل في تمام الساعة الثانية ظهرا، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمنطقة أبوقير.

تطور العصا البيضاء

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية ل «الوطن» إن الإحتفالية تهدف إلى إلقاء الضوء على مكفوفي مصر لنشر الوعي عن حقوقهم، وأهمية إستخدام العصا في حياة المكفوفين والسير بها بشكل آمن في طريق ممهد، والمشاكل التي يواجهونها، وحث الجهات المعنية والمجتمع المدني على القيام بدورهم وواجبهم تجاههم.

وتتضمن فعاليات الحدث هذا العام فقرات عديدة منها عرض تقديمي عن أهمية الذكاء الإصطناعي في تطور العصا البيضاء، وكلمة عن دور العصا البيضاء في حياة المعاقين بصريًّا «تجارب حياتية»

عرض مسرحي

وأشار الدكتور زايد، إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التفاعلية بين المكفوفين وأقرانهم من المبصرين، ويتضمن الحفل أيضًا تكريم مجموعة من المتميزين في المجالات المختلفة، وأخيرًا سيتم ختام اليوم بعرض مسرحي بعنوان «واحد / صفر» تقديم فرقة «عكس عكاس» للفنون والمسرح.

وتأتي الاحتفالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة وتوعية فئات المجتمع المختلفة.