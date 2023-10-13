مدير مكتبة الإسكندرية: لدينا 2 مليون كتاب وكميات كبيرة من الخرائط

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إننا نحتفل اليوم، بمرور 21 عامًا على تأسيس المكتبة، وفي العام الماضي، جرى دعوة الفريق الأجنبي الذي صمم المكتبة عام 1988 بعد مسابقة وقتها، لافتًا إلى أن المكتبة بها أكبر قاعة اطلاع مفتوحة ومضاءة بضوء الشمس من الخارج.

الفنانين والرؤساء والزعماء

وأوضح «زايد» في مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية DMC، أنّ جميع الكتب على الأرفف وليست في المخازن، ولدينا أكثر من مليوني كتاب، وقاعدة بيانات تجمع كميات كبيرة من الخرائط، مشيرًا إلى أن المكتبة تعد متحفًا ثقافيًا كبيرًا يتضمن متعلقات الفنانين والرؤساء والزعماء، بالإضافة للآثار التي عُثر عليها في أثناء بناء المكتبة.

7 مراكز بحثية

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية، إلى أن المكتبة بها 4 أدوار أسفلها تحت مستوى سطح البحر، ولدى المكتبة 7 مراكز بحثية تجلعها مؤسسة أكاديمية تتضمن الأديان والحضارات والاستراتيجيات، لافًتا إلى أن طوال فترة الصيف نظمت المكتبة معرضًا للكتب وأكثر من 100 حدث ثقافي من ندوات وأمسيات شعرية وحفلات فنية.