مدير مكتبة الإسكندرية: نلعب دورا مهما في تشجيع الشباب على القراءة

استقبل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بمكتبه اليوم، الفائزين بجوائز مسابقتي «اقرأ وشارك» و«ابحث عن الأثر»، التي أقامتها المكتبة، خلال شهري يوليو وأغسطس 2023.

وأعرب «زايد»، في بيان مساء اليوم الأحد، عن أهمية الدور الذي تلعبه مكتبة الإسكندرية، وتشجيع الشباب على القراءة والتفاعل في الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، والاستفادة منها.

مدير مكتبة الإسكندرية يدعو الفائزين إلى الانخراط في الأنشطة المتعددة

ومن ثم دعا مدير مكتبة الإسكندرية، الفائزين إلى الانخراط في الأنشطة المتعددة المقامة باستمرار على مدار العام، وحثهم أيضًا على زيارة قاعة إطلاع المكتبة، لما بها من فوائد عظيمة للشباب الدؤوب على القراءة.

وتهدف تلك المسابقات إلى زيادة الوعي لدى الشباب، وروح الاستكشاف والبحث العلمي، وتعميق الوعي التاريخي لديه، من خلال الدور الذي تؤديه مكتبة الإسكندرية في ذلك الصدد.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تقدم عدة أنشطة للأطفال غير القراءة؛ إذ تجري مسابقات للأطفال بشكل أساسي، وهناك المكتبات المتخصصة، بالإضافة إلى ممارسة الألعاب الابتكارية التي تمكن الطفل من تحسين مهاراته الشخصية، وتعمل على تنمية مواهبه وإدراكه.