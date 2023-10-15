مكتبة الإسكندرية تكرم الفائزين بمسابقتي «اقرأ وشارك» و«ابحث عن الأثر»

كرّم الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بمكتبه اليوم، الفائزين بجوائز مسابقتي «اقرأ وشارك» و«ابحث عن الأثر»، والتي أقامتها مكتبة الإسكندرية بشهري يوليو وأغسطس الماضيين.

وأعرب «زايد» عن أهمية الدور الذي تلعبه مكتبة الإسكندرية وتشجيع الشباب على القراءة والتفاعل في الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة والاستفادة منها؛ ومن ثم دعا الفائزين إلى الانخراط في الأنشطة المتعددة المقامة باستمرار على مدار العام، كما حثهم أيضًا على زيارة قاعة اطلاع المكتبة لما بها من فوائد عظيمة للشباب الدؤوب على القراءة.

مسابقات مكتبة الإسكندرية

وتهدف تلك المسابقات إلى زيادة الوعي لدى الشباب وروح الاستكشاف والبحث العلمي وتعميق الوعي التاريخي لديه، من خلال الدور الذي تؤديه مكتبة الإسكندرية في ذلك الصدد.

في سياق آخر تستعد مكتبة الإسكندرية لتنظيم فعاليات المؤتمر الدولي «جزر البحر المتوسط في التاريخ القديم والوسيط (التأثير والتأثر)»، بمشاركة باحثين من مصر والمغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وسوريا و السعودية، وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس 18 و19 أكتوبر 2023، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.