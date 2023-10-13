مكتبة الإسكندرية: المعرض الرقمي للتراث الثقافي المصري والإيطالي مستمر حتى الأربعاء

قال الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن المكتبة لديها معرض رقمي للتراث الثقافي المصري والإيطالي، ومجهز على أعلى مستوى وبأحدث وسائل العرض الرقمية.

أوضح «عبد البصير» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، أن المعرض جرى افتتاحه من قبل مدير مكتبة الإسكندرية والسكرتير الأول لوزير الخارجية الإيطالي ونائب السفير الإيطالي في القاهرة.

جسر رقمي بين الآثار والتراث والتكنولوجيا

أضاف أن الزائر يقوم بعمل جولة افتراضية داخل هذه المتاحف، معقبًا: «هذا المعرض يمزج بين التكنولوجيا والتراث، وهو جسر رقمي بين الآثار والتراث والتكنولوجيا لتوصيل المعلومة بسهولة للزائرين».

أشار مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إلى أن المعرض جرى افتتاحه يوم الأربعاء الماضي، ومستمر حتى الأربعاء المقبل 18 أكتوبر، من 10 صباحًا حتى 4 مساءً، لافتًا إلى أن المعرض يلقى إقبالًا كبيرًا من قبل زوار المكتبة.