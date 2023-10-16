«التعليم» توضح الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين الجدد

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة الـ 30 ألف معلم، استعدادًا للتعاقد معهم وتسكينهم وتوزيعهم على المدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لابد من تسليم شهادة اجتياز الاختبار البدني مستند أساسي ضمن الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين الجدد بمسابقة الـ 30 ألف معلم.

الأوراق المطلوبة للمعلمين الجدد

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة للمعلمين الجدد الناجحين في مسابقة الـ 30 ألف معلم :-

- إقرار من المرشح بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي.

- شهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

- أي مستندات أخرى تراها السلطة المختصة «استمارة 105، منحة 3 أشهر، استمارة 6 تأمين ومعاشات، استمارة 103، طلب استخدام».

- قرار المجلس الطبي.

- بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة ميلاد مميكنة أصل المؤهل الدراسي.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها «الذكور».

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء «الإناث».

- إقرار الحالة الاجتماعية.

- إقرار الذمة المالية.