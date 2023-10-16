حملة «اقرأ.. فكر.. لمستقبل أفضل» تجوب مدارس البحيرة

نفذت مكتبة مصر العامة بدمنهور اليوم، ضمن جولات حملة «اقرأ.. فكر.. لمستقبل أفضل»، للتيرم الأول من العام الدراسي الحالي، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، زيارة لمدرسة عمر بن الخطاب بمركز ومدينة النوبارية الجديدة.

جاء ذلك استمرارا لفعاليات حملة «اقرأ.. فكر.. لمستقبل أفضل» التي تطلقها مكتبة مصر العامة بدمنهور، بهدف تأصيل عادة القراءة في نفوس الأطفال والنشء، والوصول بالخدمات والأنشطة المختلفة لطلبة المدارس بكل مراكز وقرى المحافظة.

مبادرة اقرأ وفكر في البحيرة

وأشار أحمد الهواش مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، إلى أنه استفاد من أنشطة الحملة 152 طالبة من المرحلة الابتدائية بواقع 3 ورش عمل، وورش داخل المكتبة المتنقلة «تلوين ـ حكي قصص ـ تنمية مهارات ـ مسابقات والغاز ورش داخل المدرسة‌ ورشة أشغال يدوية بعنوان فاصل للكتاب ـ ورشة أورجامي وأنت طي الورق»

جدول مبادرة اقرأ وفكر في البحيرة

يشار إلى أنه سيجري اتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بنطاق المحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، خلال العام الدراسي 2023- 2024.