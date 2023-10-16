3 أماكن يحظر ركن السيارة بها بسبب الأمطار في الإسكندرية.. اعرفها

ضربت الأمطار الغزيرة الإسكندرية، خلال الأيام الجارية لتعلن معها عودة فصل الشتاء والذي يصحبها تحذيرات مهمة للمواطنين أهمها فيما يخص ركن السيارات حيث أن محافظة الإسكندرية حددت 3 أماكن يُمنع الركن فيها لأسباب تخص سلامة السيارة وقائدها، بالإضافة إلى عمليات تصريف المياه.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل 3 أماكن يحذر ركن السيارة بهم في الإسكندرية بسبب الأمطار بحسب التحذيرات الرسمية من محافظة الإسكندرية وهي التحذيرات التي تنطبق على فصل الشتاء ككل دون الاقتصار على تلك الأيام الحالية التي شهدت أمطارا ما بين متوسطة إلى غزيرة.

أماكن يحظر ركن السيارة بها في الإسكندرية

- طالبت محافظة الإسكندرية بضرورة عدم ‏ركن السيارات أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، لاحتمالية سقوط أي اجزاء أو انهيار لتلك العقارات على السيارة ما يصيبها وقد يصيب قائدها حال تواجده بداخلها.

- عدم ركن السيارات بجوار الأشجار الكبرى في أيام النوات التي تصحبها أمطار ورياح شديدة بعدم وقوع أي أفرع من الأشجار عليها.

عدم ركن السيارات فوق الشنايش

- عدم ركن السيارات فوق الشنايش لتسهيل عمليات صرف الأمطار وعدم تراكم المياه في الشوارع، وهو أمر يخدم المواطنين ككل.