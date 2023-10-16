تكريم أطباء بيطريين بكفر الشيخ لجهودهم في القوافل العلاجية

كرّم الدكتور الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، عددا من الأطباء البيطريين والعاملين بالإدارات المختلفة لجهودهم المبذولة، وتحفيزاً لهم على الاستمرار بالعطاء، تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

تكريم الأطباء المشاركين في القوافل العلاجية

ونقل «بشار»، شكر وتقدير اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للأطباء البيطريين للمشاركة في أعمال القافلة العلاجية الإرشادية المجانية التي تمت في الفترة من 30 سبتمبر 2023 وحتى 5 أكتوبر 2023، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وأكد «بشار»، أنّه تم تنفيذ القوافل بالاشتراك بين معهد تناسليات الهرم ومديرية الطب البيطري بكفر الشيخ بقرى ونواحي محافظة كفر الشيخ لعلاج «مواشي، وأغنام، وماعز، وإبل، ودواب» صغار المربين بعدد إجمالي 5 آلاف و195 حالة لدي 2027 مستفيد من صغار المربين بالمحافظة.

ندوة وورشة عمل لرفع كفاءة الأطباء عن التلقيح الاصطناعي

وأشار «بشار»، إلى أنّ مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ حريصة على رفع كفاءة الأطباء البيطريين حيث جرى عقد ندوة وورشة عمل لرفع كفاءة الأطباء عن التلقيح الاصطناعي، وحاضر في الندوة الدكتور عبد المنعم منتصر محمود، رئيس قسم التوليد والتناسليات والتلقيح الاصطناعي بكلية الطب البيطري بجامعة المنصورة.