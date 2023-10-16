الجامعة اليابانية: بدء تطبيق برنامج رونري التعليمي في مدارس 5 محافظات

قال الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إنه في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والذي يتطلب تقديم برامج تهدف إلى تمكين المتعلم، سواء في المدارس أو الجامعات، من متطلبات ومهارات القرن الحادي والعشرين، وفي مقدمتها مهارات التفكير المنطقي، وفقا لتقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في شهر مايو 2023، تم توقيع العقود التنفيذية لبرنامج رونري التعليمي لتطوير مهارات التفكير المنطقي عند طلاب المدارس والمقدم من شركة لوجيك جيم ليمتد عضو الحاضنة التكنولوجية بالجامعة مع عدد من المدارس المصرية الخاصة في محافظات «الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، البحر الأحمر، قنا».

تحسين جودة النظام التعليمي

وأوضح رئيس الجامعة اليابانية في بيان اليوم، أن تطبيق برنامج رونري التعليمي المؤسس على براءة الاختراع رونري المسجلة باسم الجامعة والمقدم من شركة لوجيك جيم ليمتد عضو الحاضنة التكنولوجية بالجامعة، يهدف إلى تحسين جودة النظام التعليمي بالمدارس، وهو ما يعكس دور الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى اهتمام الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمد جسور التعاون مع وزارة التربية والتعليم وكافة مؤسساتها نحو رؤية ومساعي مشتركة لتطوير التعليم.

تفاصيل برنامج رونري التعليمي

ومن جانبه أوضح الدكتور هيثم السيد مؤسس ومدير عام شركة لوجيك جيم ليمتد، أن برنامج رونري التعليمي هو برنامج متكامل أشرف على إعداده خبراء دوليين من 56 دول هي «مصر، اليابان، أمريكا، تونس، جنوب أفريقيا»، ويهدف إلى إعداد الطالب لوظائف المستقبل المعتمدة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال التدريب على مهارات التفكير المنطقي اللازمة لذلك.

كما يعمل البرنامج على زيادة معدل الذكاء والقدرة على حل المشكلات، ويساعد بشكل أساسي على زيادة القدرة على التحصيل الدراسي وصقل المهارات الشخصية.