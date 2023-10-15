طالبة في الجامعة اليابانية تفوز بالمركز الرابع بالبطولة العربية للتايكوندو

أعلن الدكتور حاتم محمود، المشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن فوز الطالبة لجين خالد محمد علي فريحة، بالفرقة الأولى ببرامج الفن والتصميم، بالمركز الرابع والميدالية البرونزية في منافسات الزوجى المختلط للبومزا، في البطولة العربية الأولى للأندية للتايكوندو عام 2023.

أولوية لدعم الطلاب المتفوقين رياضيا في الجامعة اليابانية

وهنأ الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، الطالبة الفائزة، في بيان اليوم، موضحا أن الجامعة تضع أولوية لدعم الطلاب المتفوقين رياضيا، واكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين، وصقل مهاراتهم، كما يجرى تقديم منح دراسية للتفوق العلمي والرياضي، مشيرا إلى أن الجامعة يوجد بها عدد من الملاعب الرياضية على أعلى مستوى وصالات تدريب ومدربين لتدريب الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة في البطولات الرياضية.

الجامعة اليابانية: عدد من طلابنا حصدوا مراكز أولى رياضيا

وأشار «عدلي» إلى أن الجامعة تهتم بالنشاط الرياضي، الذي انعكس على حصاد عدد من الطلاب، المراكز الأولى فى عدد من البطولات الرياضية، نظرا لأهمية الرياضة فى الحفاظ على اللياقة البدنية للطلاب، وتوفير أجواء تنافسية بينهم، فضلا عن مساهمتها في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب.