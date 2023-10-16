«صيادلة الإسكندرية» تشارك في حملة إغاثة الشعب الفلسطيني بأدوية وتبرعات

أعلنت نقابة صيادلة الإسكندرية مشاركتها في حملة الإغاثة الرسمية للشعب الفلسطيني في غزة، من خلال تنسيقها الكامل مع جمعية الهلال الأحمر المصري، وذلك تضامنا كاملا مع موقف القيادة السياسية الثابت للحفاظ على أمن وسلامة مصر، ومن منطلق مسئولية النقابة الوطنية والمهنية.

وقال الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، إن النقابة تستقبل كافة التبرعات من أدوية ومستلزمات من الزملاء الصيادلة إضافة إلى تنسيقها المستمر مع شركات الأدوية وغيرها.

مواعيد استقبال التبرعات والأدوية لأهالي غزة

وأوضح في بيان اليوم، أنه تقرر تحديد مواعيد لحملة دعم الشعب الفلسطيني، وذلك على مدار اليوم بمقر النقابة بسموحة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 4 مساء، وفرع العجمي من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساء.

قوافل طبية لأهالي الإسكندرية

وأكد أن النقابة لا زالت مستمرة في قوافلها الطبية الأسبوعية بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والمجتمعية لخدمة أهالينا في جميع مناطق الإسكندرية وخارجها، وبلغ عدد القوافل هذا العام حتى الآن 28 قافلة في مختلف المناطق.