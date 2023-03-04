حجز دعوى «صيادلة الإسكندرية» برفض الفاتوة الإلكترونية إلى 18 مارس

حجزت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، اليوم السبت، دعوى نقابة الصيادلة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس مصلحة الضرائب تسجيل الصيدليات بنظام الفاتورة الإلكترونية، للحكم بجلسة 18 مارس المقبل.

وتعود الواقعة إلى تقدم الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، بطعن ضد قرار رئيس مصلحة الضرائب بشأن تسجيل الصيدليات بالفاتورة الإلكترونية، وذلك في شهر ديسمبر من العام الماضي.

الدعوى كانت ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب

وجاءت فى الدعوى التي تقدم بها «الشافعي»، ضد كل من وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 4839 لسنة 77 شق عاجل، بشأن الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الجمركية بجميع أنواعها والعمل بالفاتورة الإلكترونية.

أصدرت النقابة بيانا أكدت على تحريك الدعوى

وأصدرت النقابة، بيانا أكدت فيه أنه إلى جانب تحريك دعوى قضائية فانه يجرى العمل على عقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي مصلحة الضرائب والنقابة العامة، هدفها الحفاظ على حقوق الصيادلة.

وطالبت الدعوى بوقف القرار لحين الفصل في الطعون الدستورية المقيدة بأرقام 123 لسنة 29 قضائية دستورية ورقم 121 لسنة 39 قضائية دستورية، وقبول الطعن شكلًا، وإصدار قرار بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار من وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب الذي يقضي بإلزام الطاعن وجموع الصيادلة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة التسجيل الإلكتروني والفواتير الإلكترونية، مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.