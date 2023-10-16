في برنامجه الانتخابي.. حازم عمر يحدد الجرائم المتطلبة تطبيق الحبس الاحتياطي

تطرق المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، عن حزب الشعب الجمهوري، لقضية الحبس الاحتياطي، إذ قال إن هناك بعض الجرائم التي تتطلب تطبيقه مثل جرائم القتل والسطو المسلح وغيرها من تهم العنف أو التحريض عليه يجب أن يتوقف الحبس الاحتياطي.

وتابع حازم عمر على هامش مؤتمر حملته الأول بمقر الحزب الجمهوري، أن في حال كانت التهم بسيطة ولا تمثل عنفا نستخدم أدوات حديثة لتحديد أماكن مثل «أسورة إلكترونية»، موضحا أنه يسعى للارتقاء بالملف الحقوقي في مصر وهو أحد محاور حملته الانتخابية.

وقال المرشح الرئاسي المحتمل إنه يقدم لأول مرة برنامج حزب كامل بكل خبراته وليس الشخص وهي تجربة جديدة في مصر، مشيرا إلى أنه يتقدم ببرامج متكامل مبني على محاور واضحة.

وتابع عمر خلال مؤتمر حملته الانتخابية الأول، أنه تقدم لهذه الخطوة بعد دراستها جيدا، مؤكدًا أن حياة الشعوب لا يقامر بها ومصر بلد عظيم لا يمكن التقامر بحياة شعبها، وإن لم نكن قادرين على حمل المسؤولية لما تقدمنا للانتخابات الرئاسية.

تجميع تأييدات من 27 محافظة للمرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر

وكان شريف هلال، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري وعضو حملة المرشح الرئاسي المحتمل المهندس حازم عمر، صرح بأنه تم تجميع التأييدات من 27 محافظة من خلال أمانات الحزب المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، إذ سعى الحزب لجمع التأييدات بعد عرض البرنامج الانتخابي على المواطنين.

حازم عمر: لدينا استراتيجية شاملة تتعلق بالتجارة الداخلية والخارجية

وفي سياق متصل، قال حازم عمر المرشح الرئاسي المحتمل، إن برنامج الانتخابي يستهدف عدة إجراءات في التجارة الداخلية والخارجية، موضحا أنه الإجراءات التي سيتم اتخاذها في التجارة الداخلية تشمل زيادة الرقابة والدعم وضبط الأسعار.

وأضاف عمر أنه تم وضع برنامج وخطة خاصة بالتجارة الداخلية، لافتًا إلى أن زيادة التنافسية يؤدي إلى خفض الأسعار: «هنشيل الضرائب والرسوم على الغذاء والدواء.. ودا هيساعد الطبقات أنها تتحنل معايا البرنامج الاقتصادي الذي سيكون مداه 3 سنوات، وبالتالي سيسهم ذلك في خفض معدلات التضخم».

إجراءات المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر في التجارة الخارجية

وعن الإجراءات التي ستكون في التجارة الخارجية، أفاد المرشح الرئاسي المحتمل: «لدينا مستهدف هو زيادة حجم الصادرات بالإضافة إلى زيادة الإنتاج حتى تصل الصادرات لـ80%، وحتى تغطي الصادرات احتياجاتنا من الاستيراد».