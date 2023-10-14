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حملة المرشح الرئاسي حازم عمر: إعلان ملامح البرنامج الانتخابي الاثنين المقبل

كتب:

محمد عزالدين
10:50 م | السبت 14 أكتوبر 2023
حازم عمر

حازم عمر

قال زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، إن المرشح الرئاسي حازم عمر سيعقد الاثنين المقبل أول مؤتمر لحملته، وسيعلن الملامح العامة لبرنامجه الانتخابي وتوزيعه مطبوعا على الحضور كله ليكون متاحا لوسائل الإعلام كما سيعلن تشكيل حملة في كل الأمانات والمحافظات وخطة العمل الفترة المقبلة حتى نهاية الانتخابات.

برنامج طموح للمواطن

وأضاف «الشقنقيري»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه جرى الإعداد للحملة بداية من 5 يوليو الماضي، وترتكز على محورين، الأول هو صياغة البرنامج بشكل يحقق طموحات المواطن المصري ويعالج شواغله، وفي الوقت نفسه يكون برنامجاً واقعياً وعلمياً.

تدريب الشباب

ولفت إلى أن المحور الثاني يتمثل في المحور التنظيمي، وجرى فيه تدريب كل الكوادر الحزبية في المحافظات كلها خلال 4 أسابيع على كيفية إدارة الحملات الانتخابية، وكان النصيب الأكبر للمجموعات الشبابية.

 

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