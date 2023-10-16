مؤتمر صحفي لحملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر بعد قليل

ينطلق المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة 2024، بعد قليل للإعلان عن الهيكل التنظيمي لحملته الانتخابية وبرنامجه الانتخابي.

ووزع على الحضور كتيب يتضمن البرنامج الانتخابي للمرشح والذي تضمن 3 محاور هي: (المحور الاقتصادي والمصور الاجتماعي والمحور السياسي) إذ يسعى البرنامج الانتخابي لتحقيق الجانب الأكبر من الأهداف خلال أول ثلاث سنوات، لإجراء إصلاحات تبني سياسات إصلاحية في كل القطاعات والمجالات الإنتاجية فضلًا عن ترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة موارد الدولة المصرية.

تجميع التأييدات من 27 محافظة

وقال شريف هلال، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إنه جرى تجميع التأييدات من 27 محافظة، وذلك بعد عرض البرنامج الانتخابي على المواطنين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الأمانات كانت بمثابة خلايا نحل لتصل إلى كل وحدة محلية وكل قرية ومركز في المحافظات قبل الانتخابات الرئاسية، موضحا أن هذا المجهود الضخم أثمر عن جمع أكثر من 68 ألف تأييد بجانب التزكيات.