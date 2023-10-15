المرشح الرئاسي حازم عمر يعلن برنامجه الانتخابي غدا

بدأ المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة 2024، الاستعداد للسباق الرئاسي 2024، معلنا عن موعد كشفه الهيكل التنظيمي لحملته الانتخابية وبرنامجه الانتخابي، ليكون غدا الاثنين خلال مؤتمر صحفي بالمقر الرئيسي للحزب.

وكتب المرشح الرئاسي المحتمل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مؤتمر صحفي غدًا بمقر الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري بالقاهرة الجديدة، لإعلان الهيكل التنظيمي لحملتنا الانتخابية، وتدشين الحملة بشكلٍ رسمي، والإعلان عن برنامجنا الانتخابي».

وقال زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، في تصريحات تليفزيونية، إن من المقرر الإعلان عن الملامح العامة للبرنامج الانتخابي والأمانات والمحافظات للحمل الانتخابية، وخطة العمل الفترة المقبلة حتى نهاية الانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت تلقيها أوراق ترشح عمر للانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مقدما 68 ألفا و71 نموذج تأييد من المواطنين بالشهر العقاري، ضمن الأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.