اليوم.. حملة المرشح حازم عمر تكشف تفاصيل برنامجه الانتخابي

تعقد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، اليوم في الـ3 عصرا، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الحزب في التجمع بالقاهرة الجديدة، لاستعراض الحملة البرنامج الانتخابي للمرشح، والكشف عن خطتها خلال الفترة المقبلة.

حزب الشعب الجمهوري

وأكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، المنسق العام للحملة في تصريحاته لـ«الوطن»، أنّ البرنامج الانتخابي لمرشح الحزب يرتكز على المشكلات الاقتصادية كونها الأهم والأقرب لحياة المواطن البسيط، خصوصًا بعد أن تفاقمت بشكل كبير بتطورات الأزمة «الروسية - الأوكرانية» التي كانت ضلعًا أساسيًا في اختناق سلال الإمدادات بالسوق التجاري الدولي.

المرشح الرئاسي حازم عمر

كان المهندس حازم عمر تقدّم بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات بعدما حصل على التأييدات والتزكيات المشترط إجراؤها للترشح. كما خضع المرشح للكشوفات الطبية المشترط إجراؤها للتقدم بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية.