7 معلومات عن برنامج رونري المطبق في عدة مدارس بالمحافظات.. يزيد ذكاء الطلاب

كشفت الجامعة المصرية اليابانية، عن إطلاق برنامج دراسي جديد يجري تطبيقه في عدد من مدارس 5 محافظات، حيث يعمل البرنامج على زيادة معدل الذكاء والقدرة على حل المشكلات للطلاب، كما يساعد بشكل أساسي على زيادة القدرة على التحصيل الدراسي وصقل المهارات الشخصية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، 7 معلومات عن هذا البرنامج التعليمي الجديد الذي يطلق عليه برنامج رونري التعليمي، بحسب ما أعلنه الدكتور هيثم السيد، مؤسس ومدير عام شركة لوجيك جيم ليمتد، على هامش توقيع اتفاقية الجامعة اليابانية مع المدارس اليوم.

استخدام الألعاب في التعليم

- يستخدم البرنامج التعليمي الجديد مجموعة من الألعاب التعليمية المبتكرة المسجلة في مكتب براءات الاختراع المصري.

- البرنامج مناسب لكل المراحل الدراسية ويدعم كافة المستويات العقلية.

- يحتوي المنهج على فيديوهات تعليمية وتدريبات وأنشطة جماعية متنوعة باستخدام ألعاب تعليمية.

مدة البرنامج التعليمي الجديد

- تقدم المادة العلمية والتدريبية من خلال «ويب أبليكيشن» على مدار 27 أسبوعا خلال الفصلين الدراسيين.

- جلسات البرنامج التدريبية تتم داخل المدرسة بواقع جلسة تدريب واحدة كل أسبوع، ومن خلال معلمين تم تدريبهم.

- إجراء اختبار تحديد مستوى في بداية وعند نهاية البرنامج لتقييم مستوى الطالب.

- الاهتمام بأولياء الأمور من خلال تقديم جلسات تدريب وتثقيف على يد خبراء دوليين.