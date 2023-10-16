عميد «القومي للتغذية» تكشف سبب تناول الطعام بشراهة في فصل الشتاء

قدمت الدكتورة سحر خيري عميد المعهد القومي للتغذية، نصائح للتغذية السليمة، وتقوية المناعة، في فصل الشتاء، بمناسبة اليوم العالمي للتغذية، مؤكدة أن الشهور الباردة والأوقات الشتوية مرتبطة بتناول الطعام، فالبشر يميلون إلى الجلوس في المنازل، والسهر لمشاهدة التلفاز، والاستمتاع بأوقات جيدة.

وأكدت «خيري» في حوارها، ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، على قناة cbc، أن البعض يحب تناول المشروبات والمأكولات الساخنة، في أوقات البرد الشديد للتدفئة، ولابد من الحصول على التغذية السليمة، فالأمر ليس مجرد رفاهية أو اختيار، بل متعلق بنمط الحياة، سواء بكيفية اختيار نوع الطعام، الذي يجب تناوله، أو بكيفية التنويع في المجموعات الغذائية المختلفة.

مشكلات صحية ناتجة عن تناول الطعام

وتابعت عميد المعهد القومي للتغذية، أن تناول الطعام بكثرة، يؤدي إلى مشكلات صحية كبيرة، منها زيادة الوزن، والتي تؤثر بشكل سلبي في فصل الشتاء، بسبب زيادة مخاطرها، نتيجة تناول الطعام بكثرة مع قلة الحركة.

الحصول على الغذاء الصحي لمقاومة الأمراض

وأضافت سحر خيري، بأنه يجب الحصول على الغذاء الصحي، الذي يحتوي على مجموعات غذائية قيمة، مثل الخضار والنشويات والبروتين والمياه، حتى يستطع الجسم أن يؤدي الوظائف الحيوية، ويكون قادرا على مقاومة للأمراض، الناتجة عن تناول الطعام بشكل خاطيء، والتي تؤدي إلى السمنة والسكر وأمراض القلب والدهون العالية في الدم وانسداد الشرايين.