6 أمراض يسببها الإفراط في ملح الطعام.. كم الكمية المسموح بها يوميا؟

يسبب الإفراط في تناول ملح الطعام الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، أبرزها مرض سرطان المعدة، ولذا حذرت وزارة الصحة والسكان، من الإكثار من تناوله ووضعه بالطعام والوجبات الغذائية.

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، محذرة: «احمي صحتك، وقلل من تناول الملح في وجباتك الغذائية للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى وغيرها من الأمراض».

أمراض يسببها الإفراط في تناول الملح

وذكرت الوزارة أن هناك العديد من الأمراض التي يسببها الإفراط في تناول ملح الطعام، والإكثار منه في الوجبات الغذائية.

- يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

- يؤدي إلى السمنة.

- يصيب بتخلخل العظام.

- يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض الكلى.

- يعرضك للإصابة بالنوبات القلبية.

- يزيد خطر الإصابة بضغط الدم.

الكمية المسموح بتناولها يوميا من ملح الطعام

وأوضحت وزارة الصحة الكمية المسموح بها من تناول ملح الطعام يوميًا، التي ينبغي عدم تجاوزها، بأنها هي التي تمثل أقل من 5 جرامات طوال اليوم، يدخل فيها الملح المستخدم في طهي وتتبيل الأطعمة بمختلف أنواعها.