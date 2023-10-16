حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تنشر القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.

وقالت الحملة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: طبقًا لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ووفقًا للجدول الزمني المعلن لإجراءات سير الانتخابات الرئاسية، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة المبدئية بأسماء المترشحين في الانتخابات الرئاسية وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم.

واستعرضت الحملة، وهم:

- المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

- المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي.

- المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد.

- المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس الحزب الشعب الجمهوري.

وأعادت الحملة الرسمية نشر إعلان الهيئة الوطنية، بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية.