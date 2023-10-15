حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تنشر رسائل الرئيس خلال لقائه «بلينكن»

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رسائل من الرئيس السيسي خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لبحث الأحداث الأخيرة التي تتعلق بالقضية الفلسطينية.

وتستعرض «الوطن» رسائل الرئيس السيسي خلال لقائه مع أنتوني لينكن:

رسائل الرئيس السيسي خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي

- مصر منذ اتفاقيات السلام مع إسرائيل تلعب دورا إيجابيا في كل الأزمات.

- نبذل جهودًا لاحتواء الموقف في غزة وضمان عدم تدخل أطراف أخرى.

- رد فعل إسرائيل يتجاوز حق الدفاع عن النفس ويصل إلى حد العقاب الجماعي.

- تأخيرنا في حسم وإيجاد حل لهذه الأزمة سيترتب عليه سقوط المزيد من الضحايا.

- يجب تسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة للتخفيف عن سكان القطاع.

- نأمل بعدم الزج بأطراف أخرى إلى الصراع.

- غياب أفق حل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب.

- لم يحدث من قبل أي استهداف في منطقتنا العربية لليهود في التاريخ القديم والحديث.

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تنشر قرارات اجتماع مجلس الأمن القومي

وكانت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي نشرت قرارات اجتماع مجلس الأمن القومي الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، ونشرت عبر صفحتها الرسمية، أن مجلس الأمن القومي حريصًا على تحقيق الأمن والاستقرار في مصر والمنطقة بأكملها.

وكتبت الصفحة الرسمية عنوان «أمن مصر خط أحمر»، واستكملت: «نعيش أوقاتًا حاسمة ومحفوفة بالتحديات.. وفي ضوء التطورات الأخيرة في فلسطين، يحرص مجلس الأمن القومي على تحقيق الأمن والاستقرار في مصر والمنطقة بأكملها.. نحن نؤمن بأن السلام والاستقرار لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار والتعاون الدولي والجهود المشتركة.. وبناءً على ذلك، تم اتخاذ ستة قرارات هامة خلال اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي».