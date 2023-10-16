نقيب الزراعيين يكشف تفاصيل الاجتماع مع حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

كشف الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، مبررات دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، موضحا أن التأييد لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت: «نحن حاليا ننعم بالاستقرار والأمن، وكل الاضطرابات التى يمر بها الإقليم حاليا تؤكد أن السيسي هو الأقدر لهذه المرحلة للحفاظ على عملية الاستقرار والأمن والأمان».

الحملة الرسيمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وقال نقيب الزراعيين لـ«الوطن»، إنه تم الإتفاق مع الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي، على أهمية العمل خلال الفترة الرئاسية الجديدة على مشروعات التوسع الأفقي والمصائد السمكية والإنتاج الحيواني والصوب الزراعية، حسب الموارد المائية المتاحة والدراسات العلمية للأراضي القابلة للاستصلاح الزراعي، فضلا عن استكمال الجزء الثاني من إضافة 3 إلى 4 ملايين فدان للأراضى الزراعية.

وأضاف: «اتفقنا أيضا على أهمية إنشاء المجتمعات العمرانية وتوزيع السكان عليها، لأن المشروعات الزراعية تحقق حالة من الأمن الغذائي وتزود الصادرات، فضلا عن ضرورة التوسع في المناطق الصناعية».

التوسع فى الزراعات التعاقدية

وأشار إلى أنّ الوادى والدلتا ينتجان 70% من غذاء الشعب المصرى، وهنا يجب تكثيف الدعم الخاص بالمزارع في هذه المناطق، بالتوسع في الزراعات التعاقدية لتشمل محاصيل أخرى غير القمح والفول الصويا والذرة الصفراء ودوَّار الشمس، أيضا التوسع فى مراكز تجميع الألبان.