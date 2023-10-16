حازم عمر: لدينا استراتيجية شاملة للنهوض بالتعليم تتمثل في فرض ضريبة 5%؜

أكد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن التعليم أولى أولويات برنامجه الانتخابي كونه العمود الفقري لأي مجتمع.

وأوضح عمر خلال كلمته بأول مؤتمر صحفي له قائلًا: «برنامجي الانتخابي تضمَّن استراتيجية شاملة من للنهوض بالتعليم تتمثل في فرض ضريبة 5%؜ على دخل المدارس والجامعات توجه للخزانة العامة للدولة ويحظر على وزير المالية التصرف بها وتوجه لعمليات تطوير المدارس والجامعات سواء في البنية التحتية أو الخدمات اللوجستية».

وتابع المرشح الرئاسي قائلًا: «ضريبة الـ5% التي تشمل استراتيجيتي الانتخابية فرضها على دخل المدارس والجامعات لن توجه للمرتبات أو المكافآت وسيكون هناك عقوبات مغلظة على المتهربين منها وذلك ضمنًا لنجاح التجربة».

الممرات الملاحية تحتاج إلى إعادة استغلال من جديد

وفي سياق متصل، قال المهندس حازم عمر إن الممرات الملاحية تحتاج إلى إعادة استغلال من جديد.

وأوضح عمر، خلال كلمته: «إن برنامجي الانتخابي يضمن استغلال الملاحات البحرية اقتصاديا وسياحيا من خلال إقامة مشروعات سياحية وتنموية بها».

وتابع المرشح الرئاسي خلال كلمته: «يجب علينا استغلال مشروع قناة السويس الجديدة استخدام حي ومثالي يتضمن إقامة مشروعات ترفيهية وسياحية على ضفتي القناة وتعزيز قدراتها الاقتصادية ومقوماتها اللوجستية بما يحقق العائد الدولاري الأكبر».

المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي نظمته حملة المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري للإعلان عن تفاصيل برنامجه الانتخابي، وذلك بمقر الحزب بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

بدوره، قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة عضو مجلس النواب المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، إن تقدم الحزب بمرشح للانتخابات الرئاسية 2024 ليس وليد اللحظة أو محض صدفة، إنما هو أمر يعد له قبل نحو 8 سنوات، أي في عام 2015، مؤكدًا أن تقدم الحزب بمرشح تم الإعداد له جيدا فهو حزب رصين وله قاعدة شعبية.

حازم عمر جمع 68 ألف تأييد

وتابع خلال المؤتمر الأول لحملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر أن الحزب استطاع جمع نحو 68 ألفا و700 تأييد، بعد عمل استمر الشهور بعد قرار المهندس حازم عمر، إذ سعى الحزب لعمل تدريبات لتعليم الشباب أهمية الحضور وأهمية أصواتهم ليكونوا في مقدمة الحضور إذ عقد 3 معسكرات تدريبة في المحافظات.

الحزب يضع خطة للانتشار في الريف

وأشار إلى أن الحزب وضع خطة للانتشار في الريف وتقديم خدمات، إذ نظم الحزب العديد من القوافل الطبية من خلال تجهيز 2 أتوبيس ضخم في كل منهما عيادتان تجوب المحافظات للكشف مجانًا على المواطنين وتقديم العلاج لهم.