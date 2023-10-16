حازم عمر: الديمقراطية مسار وليست قرار.. وبرنامجنا يهدف لترسيخ العمل الحزبي

قال حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إن برنامجه الانتخابي يتضمَّن برنامجا سياسيا يتمحور حول خطوات متدرجة ومعمول بها ومدروسة جيدا، ودعم الأحزاب وترسيخ الحياة الحزبية على رأسها، مضيفا أن الديمقراطية مسار وليست مجرد قرار لا بد من التجهيز له حتى نكون جاهزين لممارسته، رأينا دولا حدث لها فراغ في السلطة تفككت وانهارت وحالها اليوم شديد الصعوبة.

وأضاف عمر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الأول لحملته الانتخابية، أن برنامجه الانتخابي يرسخ للعمل الحزبي، وأن دخول الانتخابات سيكون بتجربة جديدة وهو ألا يدخل المرشح برؤية فردية ولكن برؤية حزبية وبرنامجه الانتخابي يكون برنامج حزبه، حتى نكون أمام انتخاب برنامج ولا ليس انتخاب شخص.

حازم عمر: يتم النظر إلى السمات الشخصية

وتابع المرشح المحتمل حازم عمر: ثم بعد ذلك يتم النظر إلى السمات الشخصية، هل هو رجل دولة أم لا وهل لديه القدر الكافي من الإدارة لدولة قوية، لافتًا إلى أن برنامجه شارك فى إعداده خبراء ومتخصصين من أصحاب الخبرات المتراكمة، ما ساهم في ثراء البرنامج، وسلَّطنا الضوء على مجموعة من المشاكل التي سنعمل على حلها إذا نجحنا.

تفاصيل برنامجه الانتخابية

وكشف حازم عمر، المرشح الرئاسي، رئيس حزب الشعب الجمهوري، تفاصيل برنامجه الانتخابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري، أن البرنامج الانتخابي يتضمن أهداف استراتيجية.

وأكد حازم عمر، أن الهدف الأول يسعى لتخفيف حدة الاستقطاب السياسي الحالي وفتح المجال العام، ودعم الأحزاب والتداول السلمي للسلطة.

الهدف الثاني لبرنامج حازم عمر الانتخابيوعن الهدف الثاني، أشار حازم عمر، إلى أنه يتمثل في المعالجة الناجزة للازمات الاقتصادية بحلول شاملة ومستدامة تتضمن إصلاح اقتصادي هيكلي، والارتقاء ببرامج الصحة والتعليم، وحل مشكلة الديون وتقليل الاستدانة، وحل أزمات الموازنة وتحقيق العدالة الضريبية.

وقال: حل الأزمة الاقتصادية الحالية وفقا لخطة مدتها ٣ سنوات، حيث تتضمن الرؤية كذلك تخفيض الرسوم والضرائب على الدواء والغذاء.

وأوضح أن الهدف الثالث يتمثل في الارتقاء بملف حقوق الإنسان وتحقيق التوأمة بين متطلبات الأمن القومي والحقوق والحريات، والعمل على وضع حد لملف الحبس الاحتياطي من خلال التوسع الإلكتروني فيما يتعلق بمنظومة التقاضي.

الهدف الرابع يتعلق بعلاقات مصر الخارجيةوأكد أن الهدف الرابع يتعلق بعلاقات مصر الخارجية لاسيما في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد.

وأكد أن الهدف الخامس يتعلق بالحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية والحفاظ غلى مؤسسات الدولة وتعظيم قدراتها.